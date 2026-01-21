«Алиса в стране чудес» стал одним из самых популярных фильмов в праздники

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фильм «Алиса в стране чудес» режиссера Юрия Хмельницкого вошел в число самых популярных картин у российских зрителей в период новогодних каникул. Об этом свидетельствуют результаты совместной аналитики онлайн-кинотеатра «Кион» и торговой сети «Перекресток», которые есть в распоряжении ТАСС.