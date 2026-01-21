«Алиса в стране чудес» стал одним из самых популярных фильмов в праздники

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фильм «Алиса в стране чудес» режиссера Юрия Хмельницкого вошел в число самых популярных картин у российских зрителей в период новогодних каникул. Об этом свидетельствуют результаты совместной аналитики онлайн-кинотеатра «Кион» и торговой сети «Перекресток», которые есть в распоряжении ТАСС.
«В праздничные вечера аудитория “Кион” демонстрировала высокий интерес к семейному, развлекательному и оригинальному контенту. Среди оригинальных проектов платформы лидерами по просмотрам стали: фильм “Алиса в стране чудес” с Анной Пересильд в главной роли и новый сезон сериала “Сергий против нечисти”», — говорится в сообщении.
Исследование показало, что в число наиболее востребованных проектов у зрителей вошли романтическая комедия «Жека Рассел», а также лицензионные проекты — приключенческое фэнтези «Шальная императрица» и комедия «Семьянин».