«Ангел» Victoria's Secret в куртке и голубых чулках прогулялась по городу

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, прогулялась по городу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в бежевой куртке, голубых чулках и серых туфлях. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали дневной макияж с блеском на губах.
Накануне звезда выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria’s Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.
Ранее Эльза Хоск в прозрачном платье без бюстгальтера снялась у бассейна.