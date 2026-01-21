Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret в куртке и голубых чулках прогулялась по городу

Модель Эльза Хоск снялась в куртке и голубых чулках

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, прогулялась по городу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Знаменитость позировала в бежевой куртке, голубых чулках и серых туфлях. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали дневной макияж с блеском на губах.

Накануне звезда выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria’s Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

Ранее Эльза Хоск в прозрачном платье без бюстгальтера снялась у бассейна.