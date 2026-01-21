59-летняя Рената Литвинова в мини-юбке и косынке снялась в Ницце

Актриса Рената Литвинова опубликовала фото с отдыха в Ницце. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
59-летняя знаменитость снялась в черной мини-юбке, жакете и пестрой косынке. Образ дополнили солнцезащитные очки и золотое кольцо. Актрисе сделали укладку с низким пучком и легкий дневной макияж. Литвинова показала номер с видом на море и интерьер отеля.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.
Ранее Рената Литвинова снялась в образе Примадонны в Париже.