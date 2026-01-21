Жена Сарика Андреасяна без макияжа снялась в купальнике в Дубае

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, снялась без макияжа в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в купальнике и соломенной шляпе. Актриса также отказалась от макияжа и укладки. Жена Сарика Андреасяна уже несколько дней отдыхает в Дубае с мужем и детьми.
Артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.
Ранее Сарик Андреасян показал редкие кадры с четырьмя детьми.