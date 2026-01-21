Ричмонд
Онищенко: борьбе с употреблением алкоголя мешают «ментовские сериалы»

Заместитель президента Российской академии образования предложил, чтобы на экране пили только отрицательные персонажи
Улицы разбитых фонарей
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Борьбе с употреблением алкоголя в РФ мешают «ментовские сериалы», герои которых постоянно находят повод выпить. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают», — сказал Онищенко.

Он предложил, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, «отъявленные негодяи».

Ранее стало известно, что производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, коньяка — на 13,3%. В то же время выпуск виноградных вин увеличился на 13,6%.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Онищенко отметил, что люди не стали меньше пить, но изменился тип потребления алкоголя. Это позитивный признак, но достигнутых результатов недостаточно, необходимо продолжать бороться с алкоголем. Помочь здесь может пропаганда здорового образа жизни.

«Пропаганда здорового образа жизни. Самая главная у нас прореха — когда человек не мотивирован. В советское время было такое понятие, как социальная инфантильность. Человек пил, курил, но знал, что его должно государство вылечить. Когда болеют, их будут не увольнять, а воспитывать, брать на поруки», — говорит Онищенко.