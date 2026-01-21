Онищенко: борьбе с употреблением алкоголя мешают «ментовские сериалы»

«Пропаганда здорового образа жизни. Самая главная у нас прореха — когда человек не мотивирован. В советское время было такое понятие, как социальная инфантильность. Человек пил, курил, но знал, что его должно государство вылечить. Когда болеют, их будут не увольнять, а воспитывать, брать на поруки», — говорит Онищенко.