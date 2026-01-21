Сборы трех новогодних сказок составили более 10 млрд рублей в прокате

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.