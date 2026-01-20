Ричмонд
Никита Кологривый виртуозно довел до срыва телефонную мошенницу

Актер показал, как общается с телефонной мошенницей
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Никита Кологривый не боится телефонных мошенников, и легко доказал это в разговоре с одной из таких злоумышленниц. Актер виртуозно довел девушку, которая пыталась его обмануть, до срыва и заставил ее положить трубку. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Когда Кологривому позвонили с известным способом обмана — вопросами о продлении сим-карты — актер притворился, будто вообще не понимает, о чем речь. Никита начал говорить о номере в отеле, который якобы снимает, и о готовности его продлить. Завязавшееся недопонимание поставило девушку в тупик: сперва она пыталась стоять на своем, но в конце концов бросила трубку.

Ранее Никита Кологривый откровенно высказался о пережитой депрессии. Актер признался, что переживал подобное состояние, да и вообще он считает, что это чувство знакомо каждому творческому человеку. Однако как бороться с ним, артист так и не знает.