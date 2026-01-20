Никита Кологривый виртуозно довел до срыва телефонную мошенницу

Когда Кологривому позвонили с известным способом обмана — вопросами о продлении сим-карты — актер притворился, будто вообще не понимает, о чем речь. Никита начал говорить о номере в отеле, который якобы снимает, и о готовности его продлить. Завязавшееся недопонимание поставило девушку в тупик: сперва она пыталась стоять на своем, но в конце концов бросила трубку.