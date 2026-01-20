68-летняя звезда «Поющих в терновнике» ответила на критику своей внешности

Благодаря яркой внешности Уорд с 16 лет начала успешно строить карьеру модели в Нью-Йорке. При этом она мечтала стать актрисой и работать в шоу-бизнесе. Сериал «Поющие в терновнике», где она сыграла главную роль, получил множество наград. В 2001 году Уорд в очередной раз была номинирована на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса в телефильме «На последнем берегу».