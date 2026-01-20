Иван Ургант показал «Чебуратино из Простоквашино»

Ургант сгенерировал с помощью нейросети персонажа, сочетающего в себе элементы из новогодних кинопремьер. А именно из фильмов «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка 2». Шоумен спросил у детей, хотели бы они, чтобы все герои этих картин снялись в одном проекте. Одна из маленьких участниц шоу заявила, что обожала бы подобный мультфильм.