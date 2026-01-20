Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина публично поблагодарила фигуриста Петра Чернышева, вдовца Заворотнюк, за ледовое шоу «Щелкунчик». Соответствующий пост опубликовала дочь Анастасии Заворотнюк Анна на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.