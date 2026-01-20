Ричмонд
Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

Мать Заворотнюк публично поблагодарила вдовца актрисы Чернышева за ледовое шоу
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевИсточник: Legion-Media.ru

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина публично поблагодарила фигуриста Петра Чернышева, вдовца Заворотнюк, за ледовое шоу «Щелкунчик». Соответствующий пост опубликовала дочь Анастасии Заворотнюк Анна на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

30-летняя блогерша показала, как мать актрисы поздравила всех присутствовавших с прошедшим Новым годом и Рождеством, а также выразила признательность артистам шоу «Щелкунчик» за их выступление.

«Вы можете дарить настоящее счастье! Мы уйдем сегодня с таким радостным чувством», — сказала Валентина Заворотнюк, назвав фигуриста Петенькой.

Ранее видео с дочерью Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Милой растрогало пользователей сети. На кадрах показаны репетиции семилетней девочки в театральной студии, где она показывает актерский этюд, передавая отцу в руки «ежика».