Назван самый популярный у россиян телесериал 2025 года

«Мы стараемся снимать как можно больше наших сериалов и фильмов в разных регионах страны. Конечно, в этом прежде всего должно быть заинтересовано руководство этих регионов. Популярность таких проектов у зрителей федеральных телеканалов подтверждают высокие рейтинги», — подчеркнула генпродюсер и выразила отдельную благодарность за поддержку Следственному комитету Российской Федерации и руководству НТВ в совместной работе над созданием самых популярных сериалов в стране.