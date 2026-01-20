Ричмонд
Аффлек вспомнил, как отравился на съемках с Брюсом Уиллисом: «Тошнило между дублями»

Актеру Аффлеку пришлось сниматься с пищевым отравлением в «Армагеддоне»

Голливудский актер Бен Аффлек рассказал, как отравился на съемках со своим коллегой Брюсом Уиллисом в фильме-катастрофе «Армагеддон». Об этом он вспомнил в недавнем интервью телеканалу Fox 32 Chicago.

По словам артиста, она боролся с пищевым отравлением во время съемок важной сцены прощания с героем Уиллиса.

«На тот момент я не был достаточно опытным актером, чтобы знать, что можно просто позвонить и сказать: “Я слишком болен, чтобы работать сегодня”. Я пошел, и меня тошнило — это был единственный раз в моей жизни — между дублями», — вспоминает он.

Сейчас актер считает, что его тяжелое состояние пошло на пользу сцене.

Ранее Бен Аффлек появился на премьере на фоне жалоб экс-жены о разводе.