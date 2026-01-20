Актриса Банщикова рассказала о завершении съемок нового сезона «Ищейки»

Актриса Анна Банщикова стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале, где рассказала о завершении съемок нового сезона сериала «Ищейка», пишет 1tv.ru.
Она отметила, что девятый сезон полностью снят, а восьмой еще будет показан. По словам актрисы, зрители уже активно интересуются продолжением восьмого сезона, так как в эфире было показано только восемь серий.
Банщикова уточнила, что съемки нового сезона проходили в Геленджике, и раскрывать подробности сюжета она не может, однако пообещала, что зрителей ждут интересные и красивые сюжетные линии.
Старт съемок девятого сезона сериала был объявлен 15 сентября 2025 года. Режиссером вновь выступил Андрей Головков, а главную роль исполнила Анна Банщикова. Ожидается, что сезон будет состоять из 16 серий.
