Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Банщикова рассказала о завершении съемок нового сезона «Ищейки»

Актриса отметила, что девятый сезон полностью снят, а восьмой еще будет показан
Анна Банщикова, фото: пресс-служба
Анна Банщикова, фото: пресс-служба

Актриса Анна Банщикова стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале, где рассказала о завершении съемок нового сезона сериала «Ищейка», пишет 1tv.ru.

Она отметила, что девятый сезон полностью снят, а восьмой еще будет показан. По словам актрисы, зрители уже активно интересуются продолжением восьмого сезона, так как в эфире было показано только восемь серий.

Банщикова уточнила, что съемки нового сезона проходили в Геленджике, и раскрывать подробности сюжета она не может, однако пообещала, что зрителей ждут интересные и красивые сюжетные линии.

Старт съемок девятого сезона сериала был объявлен 15 сентября 2025 года. Режиссером вновь выступил Андрей Головков, а главную роль исполнила Анна Банщикова. Ожидается, что сезон будет состоять из 16 серий.

Ранее Анна Банщикова пришла на премьеру в жакете на голое тело.