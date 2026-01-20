Ричмонд
«От заката до рассвета» — 30 лет: как Тарантино и Родригес сняли культовый фильм

Вспоминаем факты о фильме, который объединил в себе криминальную драму и вампиров
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма От заката до рассвета
Кадр из фильма «От заката до рассвета»

В 1996-м на экраны вышел фильм, раз посмотрев который невозможно забыть. «От заката до рассвета» начинается почти как роуд-муви о братьях-грабителях в бегах, но внезапно превращается в безумный хоррор о вампирах в мексиканском баре. Эта резкая смена жанра стала главной фишкой картины и шокировала зрителей, не ожидавших такого поворота. В январе лента отмечает 30 лет. По этому случаю мы решили вспомнить интересные факты о первой совместной картине Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.

Сценарий ждал своего часа несколько лет

Идея родилась у мастера спецэффектов и гримера Роберта Куртцмана. Он мечтал снять недорогой сюжет о бандитах, которые натыкаются на вампиров в приграничном заведении. В 1990-х, ища сценариста, он по совету знакомого продюсера обратился к никому неизвестному Тарантино, тогда еще работавшему в видеопрокате. Куртцмана впечатлили черновики «Настоящей любви», и он заказал сценарий за 1500 долларов. Вдобавок к этому Роберт в будущем бесплатно сделал спецэффекты для «Бешеных псов».

Кадр из фильма От заката до рассвета
Кадр из фильма «От заката до рассвета»

История появилась на бумаге, но следующие пять лет все студии шарахались от нее как от прокаженной. Ее сочли чрезмерно вульгарной и жестокой. Все изменилось после оглушительного успеха «Криминального чтива». Создатель культовой ленты стал мегазвездой, а его ранние работы мгновенно выросли в цене. Компания Miramax выделила финансирование. Режиссерское кресло занял его друг и соратник Родригес, а сам Тарантино сыграл Ричарда Гекко. Так союз двух бунтарей стал сердцем этого безумного проекта.

Джордж Клуни получил первую главную роль в кино

Многим кажется, что Джордж Клуни с пеленок был звездой Голливуда, но это не так. В тот период его знали только по телевидению — в первую очередь по образу доктора Росса в популярном сериале «Скорая помощь». Если не считать фильмов категории B, Сет Гекко стал его первой большой работой на киноэкране.

Кандидатуру Клуни выбрали, чтобы сыграть на контрасте у восприятия аудитории. Вместо обаятельного лекаря, которого они привыкли видеть, перед ними предстал хладнокровный преступник с татуировками в виде языков пламени.

Джордж Клуни в фильме От заката до рассвета
Джордж Клуни в фильме «От заката до рассвета»

Благодаря этой роли Клуни сумел перерасти ТВ и начать восхождение на голливудский Олимп. А ведь его место мог занять Джон Траволта — и тогда, возможно, в фильме не прозвучала бы та самая реплика-импровизация «Нет, спасибо, я уже был женат».

Сальма Хайек согласилась из-за Мадонны

Актриса очень боится змей, и ее, мягко говоря, можно понять. Поэтому она была категорически против, чтобы во время всем известного танца ее персонажа Сантанико Пандемониум обвивал гигантский питон. Сама роль была небольшой, но знаковой — после нее Хайек в одночасье стала секс-символом.

Сальма Хайек в фильме От заката до рассвета
Сальма Хайек в фильме «От заката до рассвета»

Роберт Родригес часами уговаривал актрису. Но заручиться согласием сумел только, когда пригрозил, что в противном случае позовет на это место Мадонну. Хайек не могла допустить, чтобы такой шанс выпал кому-то другому и переселила себя. 

Съемки проходили для нее мучительно. В борьбе с фобией она работала с психологом и практиковала медитации. Результат определенно того стоил — сцена стала по-настоящему легендарной. Это притом, что у актрисы не было хореографа! Все, что вы видите на экране — полный экспромт.

От грима к камео

В образе байкера по прозвищу Секс-машина предстал настоящая легенда хорроров — Том Савини. Хотя в индустрии его знают как гения спецэффектов и грима, в этом проекте он выступил по другую сторону камеры. Его камео с абсурдным оружием восхитило поклонников жанра. 

За создание же монстров отвечал Грег Никотеро — ученик и последователь Савини. Он создал десятки оригинальных образов, которые радикально отличались от привычной аристократической нечисти: они получились более мерзкими и пугающими. Чтобы не попасть под жесткие возрастные ограничения, им сделали зеленую кровь. Трансформации монстров, взрывающиеся головы и отрывающиеся конечности даже сегодня выглядят крайне убедительно.

Кадр из фильма От заката до рассвета
Кадр из фильма «От заката до рассвета»

Рекордные сроки

Несмотря на обилие масштабных эпизодов и сложные спецэффекты, картину удалось снять всего за 40 дней. Родригес прославился именно своей способностью работать быстро и без потери в качестве. Настоящий мультиинструменталист из мира кино тщательно планировал каждый съемочный день, используя раскадровки и репетиции.

Бюджет составил около 19 миллионов долларов. Для сравнения — это два «Криминальных чтива». Так что и для Родригеса, и для Тарантино это ознаменовало постепенный переход в лигу повыше. Сборы составили 59 миллионов, но наибольшего влияния лента добилась с выходом на кассетах.

Наследие в виде франшизы и сериала

Кадр из фильма От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
Кадр из фильма «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»

Успех «От заката до рассвета» породил сразу два прямых продолжения в конце 90-х — «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса» и «От заката до рассвета 3: Дочь палача». Обе картины были сняты без прямого участия оригинальных создателей, хотя они и выступили исполнительными продюсерами.

В 2014-м Родригес выпустил приквел «От заката до рассвета», рассказывающий предысторию братьев Гекко и бара «Титти Твистер». Сериал продлился три сезона. Кроме того, эта история оставила огромный след в массовой культуре: от популярного саундтрека и комиксов до видеоигр и многочисленных подражаний в кино.