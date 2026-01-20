В 1996-м на экраны вышел фильм, раз посмотрев который невозможно забыть. «От заката до рассвета» начинается почти как роуд-муви о братьях-грабителях в бегах, но внезапно превращается в безумный хоррор о вампирах в мексиканском баре. Эта резкая смена жанра стала главной фишкой картины и шокировала зрителей, не ожидавших такого поворота. В январе лента отмечает 30 лет. По этому случаю мы решили вспомнить интересные факты о первой совместной картине Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.
Сценарий ждал своего часа несколько лет
Идея родилась у мастера спецэффектов и гримера Роберта Куртцмана. Он мечтал снять недорогой сюжет о бандитах, которые натыкаются на вампиров в приграничном заведении. В 1990-х, ища сценариста, он по совету знакомого продюсера обратился к никому неизвестному Тарантино, тогда еще работавшему в видеопрокате. Куртцмана впечатлили черновики «Настоящей любви», и он заказал сценарий за 1500 долларов. Вдобавок к этому Роберт в будущем бесплатно сделал спецэффекты для «Бешеных псов».
История появилась на бумаге, но следующие пять лет все студии шарахались от нее как от прокаженной. Ее сочли чрезмерно вульгарной и жестокой. Все изменилось после оглушительного успеха «Криминального чтива». Создатель культовой ленты стал мегазвездой, а его ранние работы мгновенно выросли в цене. Компания Miramax выделила финансирование. Режиссерское кресло занял его друг и соратник Родригес, а сам Тарантино сыграл Ричарда Гекко. Так союз двух бунтарей стал сердцем этого безумного проекта.
Джордж Клуни получил первую главную роль в кино
Многим кажется, что Джордж Клуни с пеленок был звездой Голливуда, но это не так. В тот период его знали только по телевидению — в первую очередь по образу доктора Росса в популярном сериале «Скорая помощь». Если не считать фильмов категории B, Сет Гекко стал его первой большой работой на киноэкране.
Кандидатуру Клуни выбрали, чтобы сыграть на контрасте у восприятия аудитории. Вместо обаятельного лекаря, которого они привыкли видеть, перед ними предстал хладнокровный преступник с татуировками в виде языков пламени.
Благодаря этой роли Клуни сумел перерасти ТВ и начать восхождение на голливудский Олимп. А ведь его место мог занять Джон Траволта — и тогда, возможно, в фильме не прозвучала бы та самая реплика-импровизация «Нет, спасибо, я уже был женат».
Сальма Хайек согласилась из-за Мадонны
Актриса очень боится змей, и ее, мягко говоря, можно понять. Поэтому она была категорически против, чтобы во время всем известного танца ее персонажа Сантанико Пандемониум обвивал гигантский питон. Сама роль была небольшой, но знаковой — после нее Хайек в одночасье стала секс-символом.
Роберт Родригес часами уговаривал актрису. Но заручиться согласием сумел только, когда пригрозил, что в противном случае позовет на это место Мадонну. Хайек не могла допустить, чтобы такой шанс выпал кому-то другому и переселила себя.
Съемки проходили для нее мучительно. В борьбе с фобией она работала с психологом и практиковала медитации. Результат определенно того стоил — сцена стала по-настоящему легендарной. Это притом, что у актрисы не было хореографа! Все, что вы видите на экране — полный экспромт.
От грима к камео
В образе байкера по прозвищу Секс-машина предстал настоящая легенда хорроров — Том Савини. Хотя в индустрии его знают как гения спецэффектов и грима, в этом проекте он выступил по другую сторону камеры. Его камео с абсурдным оружием восхитило поклонников жанра.
За создание же монстров отвечал Грег Никотеро — ученик и последователь Савини. Он создал десятки оригинальных образов, которые радикально отличались от привычной аристократической нечисти: они получились более мерзкими и пугающими. Чтобы не попасть под жесткие возрастные ограничения, им сделали зеленую кровь. Трансформации монстров, взрывающиеся головы и отрывающиеся конечности даже сегодня выглядят крайне убедительно.
Рекордные сроки
Несмотря на обилие масштабных эпизодов и сложные спецэффекты, картину удалось снять всего за 40 дней. Родригес прославился именно своей способностью работать быстро и без потери в качестве. Настоящий мультиинструменталист из мира кино тщательно планировал каждый съемочный день, используя раскадровки и репетиции.
Бюджет составил около 19 миллионов долларов. Для сравнения — это два «Криминальных чтива». Так что и для Родригеса, и для Тарантино это ознаменовало постепенный переход в лигу повыше. Сборы составили 59 миллионов, но наибольшего влияния лента добилась с выходом на кассетах.
Наследие в виде франшизы и сериала
Успех «От заката до рассвета» породил сразу два прямых продолжения в конце 90-х — «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса» и «От заката до рассвета 3: Дочь палача». Обе картины были сняты без прямого участия оригинальных создателей, хотя они и выступили исполнительными продюсерами.
В 2014-м Родригес выпустил приквел «От заката до рассвета», рассказывающий предысторию братьев Гекко и бара «Титти Твистер». Сериал продлился три сезона. Кроме того, эта история оставила огромный след в массовой культуре: от популярного саундтрека и комиксов до видеоигр и многочисленных подражаний в кино.