История появилась на бумаге, но следующие пять лет все студии шарахались от нее как от прокаженной. Ее сочли чрезмерно вульгарной и жестокой. Все изменилось после оглушительного успеха «Криминального чтива». Создатель культовой ленты стал мегазвездой, а его ранние работы мгновенно выросли в цене. Компания Miramax выделила финансирование. Режиссерское кресло занял его друг и соратник Родригес, а сам Тарантино сыграл Ричарда Гекко. Так союз двух бунтарей стал сердцем этого безумного проекта.