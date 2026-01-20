Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

91-летняя Алиса Фрейндлих рассказала о блокадном детстве в Ленинграде

Актриса Фрейндлих вспомнила, что в блокаду бабушка выдавала ей хлеб по часам
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Алиса Фрейндлих во время встречи со зрителями рассказала о блокадном детстве и угощениях, которые могла позволить себе во время Великой Отечественной войны. Ее цитирует aif.ru.

Когда началась война, Фрейндлих было шесть лет. В первую холодную блокадную зиму, вспоминает она, меняли теплые вещи на очистки картошки.

«Бабушка была потрясающей хозяйкой, поэтому у нее всегда находились какие-то специи. И вот она нам устраивала небольшие праздники — в простой кипяток бросала гвоздичку или щепотку лимонной кислоты, даже соды, тогда получалась шипучка», — рассказывает 91-летняя актриса.

Кроме того, поделилась Фрейндлих, она запомнила, что в блокаду бабушка выдавала ей хлеб по часам.

«Я знала: когда вот эта большая [стрелка] будет так, а маленькая так — тогда бабушка откроет шкафчик и даст кусочек, дневную порцию хлеба», — вспоминает звезда.

Алиса Фрейндлих добавила, что так как ее бабушка была немкой, ее в итоге выслали из Ленинграда.

Ранее Фрейндлих вспомнила, как снималась у Эльдара Рязанова в «Служебном романе».