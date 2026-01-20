91-летняя Алиса Фрейндлих рассказала о блокадном детстве в Ленинграде

«Бабушка была потрясающей хозяйкой, поэтому у нее всегда находились какие-то специи. И вот она нам устраивала небольшие праздники — в простой кипяток бросала гвоздичку или щепотку лимонной кислоты, даже соды, тогда получалась шипучка», — рассказывает 91-летняя актриса.