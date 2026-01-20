Ричмонд
Дети Агаты Муцениеце сравнили ее с героиней из сериала «Очень странные дела»

Старшие наследники актрисы считают, что она похожа на американскую актрису Милли Бобби Браун

Агата Муцениеце вместе с детьми отправилась заниматься в тренажерный зал. 36-летняя звезда выбрала спортивный наряд — майку, лосины, кроссовки. Она записала видео из зала вместе с 13-летним Тимофеем и девятилетней Мией.

Агата Муцениеце с детьми, фото: соцсети
Агата Муцениеце с детьми, фото: соцсети

Актриса рассказала, что дети сравнили ее с героиней Одиннадцать из американского сериала «Очень странные дела». Этого персонажа в проекте играет американская актриса Милли Бобби Браун.

«Мои дети уверяют меня просто, что я похожа на Одиннадцать. Типа я еще оделась так же, как она. Милли Бобби Браун и я. Ну, не знаю… Вообще ничего общего. Тима говорит, что я очень похожа», — высказалась Муцениеце.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Актриса также поинтересовалась у дочери, согласна ли та с мнением брата. Мия подтвердила, что знаменитая мама похожа на Браун.

«Похожа ли я на Одиннадцать? Мне кажется, вообще нет», — обратилась звезда к подписчикам.

Милли Бобби Браун в финальной серии «Очень странных дел»
Милли Бобби Браун в финальной серии «Очень странных дел»

Агата Муцениеце активно возвращается в прежнюю форму после рождения третьего ребенка. В декабре 2025-го актриса родила дочь от второго мужа Петра Дранги.

Тимофей и Мия появились в ее первом браке с актером Павлом Прилучным. В 2020 году звезды расстались после почти десяти лет совместной жизни.

Ранее Агата Муцениеце показала архивное фото с сыном от Прилучного, на котором Тимофею было три года.