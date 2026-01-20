Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Высоцкого ответил Дмитрию Певцову на критику ремейков советских фильмов

Никита Высоцкий считает, что некоторые ремейки сделаны хорошо
Никита Высоцкий
Никита ВысоцкийИсточник: Legion-Media.ru

Никита Высоцкий отреагировал на высказывание Дмитрия Певцова о ремейках советских картин. Артист выступил против ремейков советских фильмов, которые стали особенно популярны в последнее время.

«Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего. Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги», — заявил Певцов.

Режиссер фильма «Август» признался, что не все фильмы снимаются из коммерческих соображений. По его словам, некоторые ремейки получаются хорошими и интересными. Он отметил, что не будет поддерживать идею о запрете ремейков.

«Я не вижу в создании ремейков какой-то системы. Бывает, что получается не очень хорошо или фильм снимают по коммерческим соображениям, бывает — достаточно хорошо. Иногда ремейки бывают просто шуткой. Например, новогодние фильмы, когда не пытались переплюнуть Гайдая, и это был больше капустник. Иногда получается мило и трогательно, иногда — глупо», — высказался режиссер в беседе с изданием «Абзац».

Певцов также объяснил наличие плохих ремейков в российском кино. Он считает, что такая ситуация обусловлена, в том числе, отсутствием цензуры на разных этапах производства фильмов.

Ранее звезда «Приключений Электроника» оценил ремейки советских фильмов.