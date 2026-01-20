«Я не вижу в создании ремейков какой-то системы. Бывает, что получается не очень хорошо или фильм снимают по коммерческим соображениям, бывает — достаточно хорошо. Иногда ремейки бывают просто шуткой. Например, новогодние фильмы, когда не пытались переплюнуть Гайдая, и это был больше капустник. Иногда получается мило и трогательно, иногда — глупо», — высказался режиссер в беседе с изданием «Абзац».