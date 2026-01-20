Никита Высоцкий отреагировал на высказывание Дмитрия Певцова о ремейках советских картин. Артист выступил против ремейков советских фильмов, которые стали особенно популярны в последнее время.
«Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего. Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги», — заявил Певцов.
Режиссер фильма «Август» признался, что не все фильмы снимаются из коммерческих соображений. По его словам, некоторые ремейки получаются хорошими и интересными. Он отметил, что не будет поддерживать идею о запрете ремейков.
«Я не вижу в создании ремейков какой-то системы. Бывает, что получается не очень хорошо или фильм снимают по коммерческим соображениям, бывает — достаточно хорошо. Иногда ремейки бывают просто шуткой. Например, новогодние фильмы, когда не пытались переплюнуть Гайдая, и это был больше капустник. Иногда получается мило и трогательно, иногда — глупо», — высказался режиссер в беседе с изданием «Абзац».
Певцов также объяснил наличие плохих ремейков в российском кино. Он считает, что такая ситуация обусловлена, в том числе, отсутствием цензуры на разных этапах производства фильмов.
Ранее звезда «Приключений Электроника» оценил ремейки советских фильмов.