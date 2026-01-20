Люксовый шопинг Леонардо ДиКаприо и его 27-летней возлюбленной попал на фото

Папарацци заметили актера Леонардо ДиКаприо и его молодую возлюбленную, итальянскую топ-модель Витторию Черетти, во время шопинга в люксовых бутиках в Нью-Йорке. Фото публикует Daily Mail.
51-летний артист и 27-летняя манекенщица попали в объектив папарацци, когда посетили магазины марок Dior и Saint Laurent. На протяжении всего шопинга Черетти давала звезде «Битвы за битвой» советы по подбору нарядов для наградного сезона. Так, она внимательно наблюдала за тем, как он рассматривал костюмы в зеркале, указывая на то, какие из них ему стоит купить.
В итоге актер приобрел около 12 предметов гардероба, но оставил пакеты с вещами в магазине для последующей доставки до дома.
Ранее стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», жестко высмеяла ДиКаприо за романы с молодыми женщинами.