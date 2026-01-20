Ричмонд
Люксовый шопинг Леонардо ДиКаприо и его 27-летней возлюбленной попал на фото

Леонардо ДиКаприо и Витторию Черетти заметили на шопинге в бутике Dior

Папарацци заметили актера Леонардо ДиКаприо и его молодую возлюбленную, итальянскую топ-модель Витторию Черетти, во время шопинга в люксовых бутиках в Нью-Йорке. Фото публикует Daily Mail.

Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Legion-Media

51-летний артист и 27-летняя манекенщица попали в объектив папарацци, когда посетили магазины марок Dior и Saint Laurent. На протяжении всего шопинга Черетти давала звезде «Битвы за битвой» советы по подбору нарядов для наградного сезона. Так, она внимательно наблюдала за тем, как он рассматривал костюмы в зеркале, указывая на то, какие из них ему стоит купить.

Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Legion-Media

В итоге актер приобрел около 12 предметов гардероба, но оставил пакеты с вещами в магазине для последующей доставки до дома.

Ранее стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», жестко высмеяла ДиКаприо за романы с молодыми женщинами. 