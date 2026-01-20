Люксовый шопинг Леонардо ДиКаприо и его 27-летней возлюбленной попал на фото

51-летний артист и 27-летняя манекенщица попали в объектив папарацци, когда посетили магазины марок Dior и Saint Laurent. На протяжении всего шопинга Черетти давала звезде «Битвы за битвой» советы по подбору нарядов для наградного сезона. Так, она внимательно наблюдала за тем, как он рассматривал костюмы в зеркале, указывая на то, какие из них ему стоит купить.