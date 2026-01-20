«Ангел» Victoria's Secret снялась в жакете без бюстгальтера

Звезда — единственная из известных моделей, в том числе и ангелов Victoria’s Secret, попавших в модельный бизнес самостоятельно. В отличие от большинства девушек, которых нашли скауты крупных агентств, заметили фотографы или выигравших конкурсы, Даутцен сама отправила свои фото в агентство, чтобы подзаработать на полагающихся в данном случае «премиальных».