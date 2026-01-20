«Ангел» Victoria's Secret снялась в жакете без бюстгальтера

«Ангел» Victoria’s Secret и супермодель «Ангел» Даутцен Крез снялась с голой грудью. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
40-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в черном жакете без топа и бюстгальтера. Манекенщица также надела серьги с бриллиантами. Визажист сделал звезда подиумов макияж в естественном стиле, а стилист уложил распущенные волосы.
Звезда — единственная из известных моделей, в том числе и ангелов Victoria’s Secret, попавших в модельный бизнес самостоятельно. В отличие от большинства девушек, которых нашли скауты крупных агентств, заметили фотографы или выигравших конкурсы, Даутцен сама отправила свои фото в агентство, чтобы подзаработать на полагающихся в данном случае «премиальных».