Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» выходит с 2022 года и рассказывает о сложном и опасном мире элитного эскорта. Главный герой — Александр Шмидт, более известный как Мэджик, роль которого исполняет Павел Прилучный. Он управляет агентством, которое, маскируясь под консалтинговую фирму, удовлетворяет самые экстравагантные желания клиентов. Каждый день Мэджику приходится решать проблемы своих «сотрудниц» и их клиентов.
В третьем сезоне, вышедшем в 2024 году, Шмидт превратил свой бизнес в настоящую империю, но заплатил за это слишком высокую цену: обманув олигарха Градова, он поставил под угрозу жизнь дочери и потерпел поражение. Теперь им движет жажда мести: ради цели он готов объединиться со врагами, вступить в большую политику и разобраться с бывшей женой. Элитное эскорт-агентство превращается в инструмент борьбы за власть и деньги, а ставки становятся выше, чем когда-либо, так как принципов и жалости уже не осталось.
Точной даты выхода пока нет, однако в статье мы собрали последние новости о четвертом сезоне «Жизни по вызову» — о новых сюжетных линиях и актерском составе.
Известно ли, когда выйдет 4-й сезон сериала «Жизнь по вызову»
23 августа 2025 года состоялась премьера игровой ленты «Жизнь по вызову. Фильм», продолжившей историю сериала. Однако это не удовлетворило сгорающих от нетерпения поклонников.
Режиссер Сарик Андреасян еще в конце 2024 года анонсировал выпуск четвертого сезона, уточнив, что работа откладывается из-за беременности его супруги Лизы Моряк и связанных с этим хлопот. В начале 2025 года в прессе появилось официальное подтверждение того, что работа над продолжением ведется полным ходом, и тогда предполагалось, что премьера состоится осенью.
Тем не менее в апреле стало известно, что съемки переносятся минимум на первую половину 2026 года. По последним данным, производство четвертого сезона запланировано на первую половину 2026 года, а его премьера ожидается во второй половине этого же года.
Кто будет сниматься в 4-м сезоне сериала «Жизнь по вызову»
Нет сомнений, что Павел Прилучный снова вернется к роли Александра Шмидта. Актер публично благодарил Сарика Андреасяна за предложение и отмечал, что эта роль стала для него важной вехой карьеры, сравнимой с ролью в «Мажоре». При этом сам сериал трудно представить без Мэджика, поэтому участие Прилучного кажется неизбежным.
Практически наверняка вернется и Лиза Моряк, а вместе с ней зрителей ждет встреча с Александром Яцко и Михаилом Богдасаровым. Кроме того, учитывая, как часто авторы используют флешбэки, нельзя исключать возвращения персонажей, чьи линии завершились ранее: речь об ассистенте Шмидта Рыбаке, администраторе Галине, юристе Елене и даже дочери Шмидта Алине.
О чем будет 4-й сезон сериала «Жизнь по вызову»
Точные детали сюжета четвертого сезона пока неизвестны, поэтому остается лишь строить предположения. Некоторые выводы можно сделать, исходя из того, как развивалась история в предыдущих сезонах. Сарик Андреасян и сценаристы явно учитывали опыт топовых американских проектов, где каждый новый сезон выводит действие на качественно новый уровень. После потери соратников и трагической гибели дочери Шмидт понимает, что терять ему уже нечего. Противостояние должно стать запредельным. Можно ожидать, что в четвертом сезоне будут развиваться темы власти, мести и амбиций. Ставки для главного героя и его окружения станут еще выше.