В третьем сезоне, вышедшем в 2024 году, Шмидт превратил свой бизнес в настоящую империю, но заплатил за это слишком высокую цену: обманув олигарха Градова, он поставил под угрозу жизнь дочери и потерпел поражение. Теперь им движет жажда мести: ради цели он готов объединиться со врагами, вступить в большую политику и разобраться с бывшей женой. Элитное эскорт-агентство превращается в инструмент борьбы за власть и деньги, а ставки становятся выше, чем когда-либо, так как принципов и жалости уже не осталось.