Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

16-летняя Пересильд снялась в кружевных колготках и мини-юбке

Юная актриса снялась для российского бренда одежды

Анна Пересильд снялась в откровенном образе. 16-летняя актриса приняла участие в рекламе новой коллекции российского бренда одежды.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» примерила бордовый вязаный костюм, который состоял из мини-юбки, лифа и кардигана с капюшоном. Свой образ она дополнила кружевными черными колготками и длинными сапогами на каблуках.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Пересильд распустила волосы, которые слегка завила, и сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Она также примерила еще один наряд — серое облегающее мини-платье, которое сочетала с черными кожаными перчатками с необычным декором.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

В похожем платье нежно-розового цвета актриса в 2025 году посещала одно из светских мероприятий со своей мамой Юлией Пересильд.

Анна Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба
Анна Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба

Ранее в сети завирусилось архивное детское видео с Анной Пересильд. Она снимала себя в домашней обстановке, красила губы красной помадой и показывала сценки из жизни. Многие пользователи сети отметили, что в детстве Пересильд была более эмоциональной, чем сейчас в свои 16 лет.

«Здесь у нее есть эмоции», «Вот на что она потратила все эмоции», «Лучше бы в “Алисе” так отыграла», «А что сейчас с ее эмоциями тогда?», «Тут она более артистична, и интересно смотреть», – писали они.  

Ранее Анна Пересильд в платье с декольте пришла в Большой театр на «Щелкунчика». 