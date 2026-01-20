Анна Пересильд снялась в откровенном образе. 16-летняя актриса приняла участие в рекламе новой коллекции российского бренда одежды.
Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» примерила бордовый вязаный костюм, который состоял из мини-юбки, лифа и кардигана с капюшоном. Свой образ она дополнила кружевными черными колготками и длинными сапогами на каблуках.
Пересильд распустила волосы, которые слегка завила, и сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Она также примерила еще один наряд — серое облегающее мини-платье, которое сочетала с черными кожаными перчатками с необычным декором.
В похожем платье нежно-розового цвета актриса в 2025 году посещала одно из светских мероприятий со своей мамой Юлией Пересильд.
Ранее в сети завирусилось архивное детское видео с Анной Пересильд. Она снимала себя в домашней обстановке, красила губы красной помадой и показывала сценки из жизни. Многие пользователи сети отметили, что в детстве Пересильд была более эмоциональной, чем сейчас в свои 16 лет.
«Здесь у нее есть эмоции», «Вот на что она потратила все эмоции», «Лучше бы в “Алисе” так отыграла», «А что сейчас с ее эмоциями тогда?», «Тут она более артистична, и интересно смотреть», – писали они.
Ранее Анна Пересильд в платье с декольте пришла в Большой театр на «Щелкунчика».