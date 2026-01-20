Ричмонд
Жена звезды «Великолепного века» показала фото с дня рождения их сына

Жена турецкого актера Бурака Озчивита опубликовала фото с дня рождения их сына

Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с дня рождения их сына. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Керему исполнилось три года. Актриса Фахрие Эвджен устроила для мальчика детский праздник и показала многоярусный торт, заказанный для именинника, который увлечен подводным миром.

Фахрие Эвджен с сыном / фото: соцсети
Фахрие Эвджен с сыном / фото: соцсети

«Мой сын, благоухающий цветами, мое солнышко, мое сердце… с днем рождения», — написала артистка.

У знаменитых турецких артистов двое общих детей. Помимо Керема, они воспитывают первенца Карана, который родился в апреле 2019 года. Актриса не скрывает мальчиков от публики и периодически делится семейными кадрами в соцсетях.

Ранее Бурак Озчивит показал, как сыновья поздравили его с днем рождения.