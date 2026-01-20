Жена звезды «Великолепного века» показала фото с дня рождения их сына

Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с дня рождения их сына. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Керему исполнилось три года. Актриса Фахрие Эвджен устроила для мальчика детский праздник и показала многоярусный торт, заказанный для именинника, который увлечен подводным миром.