По словам Грэма, ему пришлось улететь из Лос-Анджелеса, где проходила церемония вручения премии «Золотой глобус», буквально на следующий день. Он направлялся в Мадрид на съемки нового проекта. Во время короткой пересадки в Атланте, его багаж не успели переправить на нужный рейс, и актер улетел без своих вещей.