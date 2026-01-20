Ричмонд
Звезда «Переходного возраста» потерял свой «Золотой глобус» в аэропорту

Актер Стивен Грэм рассказал, как его багаж вместе с наградой не попал на самолет
Стивен Грэм
Стивен ГрэмИсточник: Legion-Media.ru

Стивен Грэм, получивший «Золотой глобус» за главную роль в мини-сериале «Переходный возраст», рассказал, как лишился престижной награды спустя всего несколько часов после победы.

Актер объяснил, что из-за путаницы в аэропорту его чемодан со статуэткой не попал на борт самолета.

По словам Грэма, ему пришлось улететь из Лос-Анджелеса, где проходила церемония вручения премии «Золотой глобус», буквально на следующий день. Он направлялся в Мадрид на съемки нового проекта. Во время короткой пересадки в Атланте, его багаж не успели переправить на нужный рейс, и актер улетел без своих вещей.

Стивен Грэм в сериале «Переходный возраст»
Стивен Грэм в сериале «Переходный возраст»

Отвечая на вопрос, что было в чемодане, Грэм с улыбкой перечислил: «Мои носки, мои штаны, моя зубная щетка… и "Золотой глобус"».

При этом актер уточнил, что не взял награду в ручную кладь из-за ее тяжелого веса (статуэтка весит около 3-3,5 кг).

Но спустя два дня приз все-таки вернулся к своему хозяину.

Грэм является сценаристом и исполнителем главной роли в нашумевшем сериале Netflix «Переходный возраст», который получил признание критиков и был удостоен премий «Эмми», «Золотой глобус» и Critics' Choice Awards.

Ранее 16-летний актер «Переходного возраста» обошел взрослых коллег.