ГД приняла в I чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Предусмотрено полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, эта норма не распространяется на анимацию.