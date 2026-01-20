Ричмонд
ГД приняла в I чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»
Заседание Госдумы
Заседание ГосдумыИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Предусмотрено полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, эта норма не распространяется на анимацию.

«Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке.