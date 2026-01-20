Павел Прилучный после новогодних праздников вместе с женой Зепюр Прилучной-Брутян отправился в отпуск. Пара отдыхает сейчас в городе Кейптаун, который расположен на побережье Атлантического океана.
В день Крещения (19 января) 38-летний актер искупался в открытом океане. Он прыгнул в воду с борта яхты. Позже звезда «Простоквашино» окунулся в воду уже на берегу и перекрестился.
«Окунаюсь в Атлантический океан и поздравляю всех православных с великим праздником — с Крещением!» — написал актер в своем блоге.
Жена, которая снимала видео, восхитилась Прилучным. Она отметила, что сама не осмелилась прыгнуть в открытый океан.
«В открытый океан — смело. Я не решилась», — заявила 29-летняя актриса.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян стали мужем и женой в мае 2022 года. В августе того же года они сыграли роскошную свадьбу.
В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль. Этот брак стал вторым для актера. Ранее он женат на коллеге Агате Муцениеце, от которой у него есть двое детей — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия.
