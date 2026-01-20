Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Прилучный искупался в Атлантическом океане на Крещение

Актер прыгнул в воду с борта яхты

Павел Прилучный после новогодних праздников вместе с женой Зепюр Прилучной-Брутян отправился в отпуск. Пара отдыхает сейчас в городе Кейптаун, который расположен на побережье Атлантического океана.

Павел Прилучный в Атлантическом океане, фото: соцсети
Павел Прилучный в Атлантическом океане, фото: соцсети

В день Крещения (19 января) 38-летний актер искупался в открытом океане. Он прыгнул в воду с борта яхты. Позже звезда «Простоквашино» окунулся в воду уже на берегу и перекрестился.

«Окунаюсь в Атлантический океан и поздравляю всех православных с великим праздником — с Крещением!» — написал актер в своем блоге.

Павел Прилучный в Атлантическом океане, фото: соцсети
Павел Прилучный в Атлантическом океане, фото: соцсети

Жена, которая снимала видео, восхитилась Прилучным. Она отметила, что сама не осмелилась прыгнуть в открытый океан.

«В открытый океан — смело. Я не решилась», — заявила 29-летняя актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян стали мужем и женой в мае 2022 года. В августе того же года они сыграли роскошную свадьбу.

В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль. Этот брак стал вторым для актера. Ранее он женат на коллеге Агате Муцениеце, от которой у него есть двое детей — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

Павел Прилучный с женой на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Павел Прилучный с женой на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

Ранее Павел Прилучный признался, что потерял почти всех друзей. Актер рассказал, что у него осталось всего два друга. 