Звезда «Счастливы вместе» появилась на публике с детьми

Актриса Наталья Бочкарева вышла в свет со старшими детьми

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева появилась на публике с детьми. Актриса пришла с 19-летним сыном Иваном и 17-летней дочерью Марией в гастротеатр на иммерсивное шоу «Семь чудес света». Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Бочкарева с детьми / фото: соцсети
«Это просто невероятное путешествие по самым знаменитым местам планеты: от пирамид до Тадж-Махала, все в потрясающих проекциях, свете и звуке. Дети были в полном восторге, не отрываясь ни на секунду. А я сама снова почувствовала себя ребенком. Огромное спасибо команде за такие эмоции и за то, что можно провести время с семьей так ярко и познавательно», — отметила артистка.

Знаменитость родила старших детей от адвоката Николая Борисова, с которым познакомилась в поезде. Они развелись в 2010 году, но актриса четыре года скрывала это. Звезда призналась, что не смогла сохранить семью из-за своей профессии и образа жизни. По словам артистки, ее мужу была нужна простая «земная» женщина, которой она не захотела стать.

Ранее Наталья Бочкарева вышла в свет в платье с глубоким декольте.