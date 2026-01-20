Звезда «Счастливы вместе» появилась на публике с детьми

«Это просто невероятное путешествие по самым знаменитым местам планеты: от пирамид до Тадж-Махала, все в потрясающих проекциях, свете и звуке. Дети были в полном восторге, не отрываясь ни на секунду. А я сама снова почувствовала себя ребенком. Огромное спасибо команде за такие эмоции и за то, что можно провести время с семьей так ярко и познавательно», — отметила артистка.