В сети восхитились красотой матери звезды «Папиных дочек»: «Похожа на Мэрилин Монро»

Актриса Дарья Мельникова показала, как ее мать выглядела в молодости. Она опубликовала фото из семейного архива в Telegram-канале.
«Я офигела от ее красоты, надо сказать. Бывает, оглядываешься и думаешь. а была ничего, оказывается. Но я никогда не думала, что мама настолько красива», — призналась артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, восхитившись внешностью женщины: «Мэрилин Монро», «Вообще как звезда с MTV», «Вы похожи на свою маму», «Какая у вас мама, красавица! Прям как с обложки Vogue», «Очень похожа на Мэрилин Монро», «Красота передается по наследству», «Очень красивая», «Вы очень похожи на свою маму», «Шикарная девушка».
Мельникова рассказала, что прилетела на свою малую родину — в Омск. Звезда показала дочери места, где прошло ее детство. По словам знаменитости, в городе почти ничего не изменилось, и она прониклась ностальгией.
