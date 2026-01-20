В центре сюжета — столкновение двух совершенно разных миров. Дочь миллиардера Катя Орлова выросла в Лондоне среди золотой молодежи, не зная нужды и лишений. После гибели родителей в автокатастрофе она стала наследницей огромного состояния. Леха Данилин — ее полная противоположность: простой парень из обычной семьи. Случайная встреча в Вологде меняет их судьбы — уже на следующий день герои становятся мужем и женой. Для Лехи это любовь с первого взгляда, для Кати — вынужденный шаг ради собственной безопасности. Однако совместные испытания постепенно сближают их и превращают формальный союз в настоящую историю любви.