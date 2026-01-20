Сериал «Ландыши» — музыкальная мелодрама с элементами комедии, которая за два сезона успела завоевать широкую зрительскую аудиторию и статус одного из самых обсуждаемых российских проектов последних лет. Главные роли исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий, а музыкальную составляющую курировал фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов. Именно он стал композитором сериала и озвучил музыкальные номера с участием героя Городничего. Вокальные партии героини Ники Здорик исполнила певица и блогер, участница шоу «Голос» Анастасия Белявская.
В центре сюжета — столкновение двух совершенно разных миров. Дочь миллиардера Катя Орлова выросла в Лондоне среди золотой молодежи, не зная нужды и лишений. После гибели родителей в автокатастрофе она стала наследницей огромного состояния. Леха Данилин — ее полная противоположность: простой парень из обычной семьи. Случайная встреча в Вологде меняет их судьбы — уже на следующий день герои становятся мужем и женой. Для Лехи это любовь с первого взгляда, для Кати — вынужденный шаг ради собственной безопасности. Однако совместные испытания постепенно сближают их и превращают формальный союз в настоящую историю любви.
Проект быстро стал одним из самых популярных и высоко оцененных российских сериалов. В статье расскажем, как создавались «Ландыши», и поделимся интересными подробностями съемочного процесса, о которых знают далеко не все.
Особенности съемочного процесса
Примечательно, но изначально сериал «Ландыши» назывался «Катюша» — это было рабочее название. Однако позже его переименовали. Расскажем и о других подробностях съемок.
Кастинг был сложным
Подбор исполнителей на главные роли оказался одним из самых сложных этапов подготовки к съемкам. Создателям проекта пришлось отсмотреть около 250 актеров, прежде чем они остановили свой выбор на Нике Здорик и Сергее Городничем. Команда искала не просто подходящие типажи, а артистов, способных передать внутреннюю трансформацию героев и их эмоциональную химию.
Съемки 1-го сезона проходили в морозную погоду
Первый сезон «Ландышей» снимали в разгар настоящей вологодской зимы — при температуре, которая опускалась до минус 30 градусов. Такие условия стали серьезным испытанием для всей съемочной группы, особенно для исполнителей главных ролей.
Нике Здорик приходилось выходить в кадр в мини-платье и распахнутой шубе, несмотря на пронизывающий мороз. При этом актриса должна была сохранять естественность и эмоциональную достоверность, что требовало максимальной концентрации и выносливости. Сергей Городничий также оказался в непростой ситуации: для одной из сцен ему пришлось погружаться под лед — пусть и в гидрокостюме, но в условиях сильного холода.
В этой статье мы рассказывали, где проходили съемки каждого из сезонов сериала.
Актеры часто спорили на площадке при съемках 1-го сезона
В период работы над первым сезоном между ключевыми актерами нередко возникали профессиональные разногласия. Ника Здорик и Сергей Городничий окончили разные театральные школы — Щукинское училище и Школу-студию МХАТ, — что отразилось на их подходе к подготовке и исполнению сцен.
Различие в актерских методах порой приводило к спорам прямо на съемочной площадке. Однако вместо того чтобы помешать процессу, эти дискуссии, напротив, помогли сделать игру более живой и достоверной. Напряжение, поиск компромиссов и эмоциональные столкновения органично перенеслись в кадр, усилив драматургию отношений Кати и Лехи.
Музыка как неотъемлемая часть истории
Музыкальное сопровождение стало одной из главных отличительных черт сериала «Ландыши». В первом сезоне, состоящем из семи серий, прозвучало 45 композиций самых разных жанров — от лирических баллад до динамичных поп- и рок-мотивов. Музыка здесь не просто дополняет сюжет, а фактически становится его полноправным участником, помогая глубже раскрывать переживания героев.
Во втором сезоне авторы продолжили развивать музыкальную концепцию проекта. Зрители услышали около 40 треков, включая десять совершенно новых саундтреков, написанных специально для сериала. Такое внимание к звуковому оформлению позволило сохранить узнаваемую атмосферу «Ландышей» и одновременно придать истории новое эмоциональное звучание.
При съемках 2-го сезона установили рекорд
Одна из самых масштабных сцен второго сезона была снята 3 августа 2026 года на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ». В съемках приняли участие реальные зрители мероприятия, среди которых было немало поклонников сериала «Ландыши».
Эпизод вошел в историю российского телевидения как самая массовая сцена в отечественном сериале: в кадре одновременно оказались более 33 тысяч человек. Таким образом, во время работы над этим эпизодом был официально зафиксирован рекорд по количеству участников массовки.
Кто сыграл в сериале «Ландыши»
Одной из причин успеха сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» стал тщательно подобранный актерский состав. В проекте соединились молодые артисты и опытные актеры, благодаря чему история получилась живой, многослойной и эмоционально убедительной. Каждый персонаж — даже второстепенный — органично вписан в сюжет и запоминается зрителю.
Вот основные актеры сериала и их роли:
Ника Здорик — Катя Орлова, главная героиня сериала;
Сергей Городничий — Леха Данилин;
Евгений Коряковский — Андрей Викторович, отец Кирилла и опекун Кати;
Денис Степанов — Кирилл, жених Кати;
Владимир Стержаков — Мамай;
Лана Бражник — жена старшего лейтенанта Евгения Петрова, одного из командиров Лехи;
Тимур Абитов — следователь, ведущий дело Кати;
Егор Втюрин — один из курсантов в военном городке Лёхи;
Станислав Демушин — Кабан, один из подручных антагонистов.
Именно этот актерский ансамбль помог сделать историю «Ландышей» не просто романтической мелодрамой, а эмоционально насыщенным и по-настоящему живым сериалом.