Мария Аронова в личном блоге показала новые черно-белые фото. 53-летняя актриса позировала в черном пиджаке и капроновых колготках. Звезда франшизы «Лед» сидела на полу и смотрела вдаль. Она также сделала макияж с акцентом на глазах и губах и дополнила образ серьгами-кольцами.
«Эти девяностые», — лаконично подписала снимки актриса.
Поклонники восхитились красотой Ароновой.
«Какие фантастические фото», «А постройнели как», «Ваша харизма неизменна! Вы потрясающая», «Стрижка вас так украсила», «Богиня», «Шикарная женщина», «Любимая актриса, фото супер», «Восхитительная во всем», «Как фантастично вы выглядите!», «Вы очень красивая».
Ранее Мария Аронова снялась с 34-летним сыном Владиславом Гандрабурой у елки. Артистка призналась, что благодарна жизни за своих детей, а также поздравила поклонников с Новым годом.
«Я очень благодарна жизни за все, что у меня есть, — за моих детей, за близких друзей и за каждого, кто рядом со мной. Пусть за все это будет благодарность и свет в сердце. Желаю всем в новом году тепла, радости, спокойствия, и чтобы сбывалось то, о чем мечтается. Крепко обнимаю», — написала актриса.
Мария Аронова дважды была замужем. Владислав родился в ее отношениях с первым мужем, актером Владиславом Гандрабурой. Он тоже стал актером. Во втором браке с Евгением Фоминым у Ароновой родилась дочь Серафима.