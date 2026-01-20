В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Здесь был Юра». Первыми московскими зрителями картины стали Леонид Ярмольник, Анна Чиповская, Петр Федоров, Юлия Хлынина, Алена Михайлова, Анна Меликян, Сергей Горошко, Ольга Сутулова, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Григорий Верник и Полина Гухман, Илларион Маров и Мария Мацель и другие.
Ранее «Здесь был Юра» показывали на фестивале «Маяк», где фильм получил Гран-при. Режиссером картины стал дебютант Сергей Малкин.
Фильм рассказывает о 30-летних друзьях-музыкантах, которые вынуждены несколько дней присматривать за дядей одного из приятелей — 50-летним Юрой с ментальными особенностями. Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев, Александр Поршин, Денис Парамонов и Василий Михайлов. Роль Юры исполнил Константин Хабенский. За эту работу он получил приз «Маяка» в номинации «Лучшая мужская роль».
«Я с большим удовольствием посмотрю этот фильм уже во второй раз — теперь с возможностью разглядеть и почувствовать то, что не успел уловить при первом просмотре, — признался Константин Хабенский перед показом картины. — И, честно говоря, я немного завидую тем, кто увидит эту картину впервые. Это очень светлый и очень нестыдный фильм».
Прокатом фильма «Здесь был Юра» занимается кинокомпания Вольга. В российских кинотеатрах картина выйдет 5 февраля.