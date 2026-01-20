Ричмонд
Хабенский, Ярмольник, Чиповская: звезды на премьере фильма «Здесь был Юра»

Лирическая комедия о молодых музыкантах, присматривающих за мужчиной с ментальными особенностями, выходит в прокат 5 февраля

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Здесь был Юра». Первыми московскими зрителями картины стали Леонид Ярмольник, Анна Чиповская, Петр Федоров, Юлия Хлынина, Алена Михайлова, Анна Меликян, Сергей Горошко, Ольга Сутулова, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Григорий Верник и Полина Гухман, Илларион Маров и Мария Мацель и другие.

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Анна Чиповская
Анна Чиповская
Петр Федоров
Петр Федоров
Анна Меликян
Анна Меликян
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина

Ранее «Здесь был Юра» показывали на фестивале «Маяк», где фильм получил Гран-при. Режиссером картины стал дебютант Сергей Малкин.

Фильм рассказывает о 30-летних друзьях-музыкантах, которые вынуждены несколько дней присматривать за дядей одного из приятелей — 50-летним Юрой с ментальными особенностями. Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев, Александр ПоршинДенис Парамонов и Василий Михайлов. Роль Юры исполнил Константин Хабенский. За эту работу он получил приз «Маяка» в номинации «Лучшая мужская роль».

Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелев, Сергей Малкин, Александр Поршин
Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелев, Сергей Малкин, Александр Поршин
Алла Сигалова и Леонид Ярмольник
Алла Сигалова и Леонид Ярмольник
Алена Долецкая и Алена Михайлова
Алена Долецкая и Алена Михайлова

«Я с большим удовольствием посмотрю этот фильм уже во второй раз — теперь с возможностью разглядеть и почувствовать то, что не успел уловить при первом просмотре, — признался Константин Хабенский перед показом картины. — И, честно говоря, я немного завидую тем, кто увидит эту картину впервые. Это очень светлый и очень нестыдный фильм».

Святослав Рогожан и Мила Ершова
Святослав Рогожан и Мила Ершова
Илларион Маров и Мария Мацель
Илларион Маров и Мария Мацель
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Григорий Верник и Полина Гухман
Григорий Верник и Полина Гухман

Прокатом фильма «Здесь был Юра» занимается кинокомпания Вольга. В российских кинотеатрах картина выйдет 5 февраля.