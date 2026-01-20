«Я с большим удовольствием посмотрю этот фильм уже во второй раз — теперь с возможностью разглядеть и почувствовать то, что не успел уловить при первом просмотре, — признался Константин Хабенский перед показом картины. — И, честно говоря, я немного завидую тем, кто увидит эту картину впервые. Это очень светлый и очень нестыдный фильм».