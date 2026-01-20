Звезда «Слова пацана» обозначил свои табу в кино

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин признался, что принципиально избегает необратимых изменений во внешности ради роли. Его слова передает «СтарХит».
«Не решился бы на какие-то модификации с телом, наподобие пирсинга, тату. То, что нельзя изменить», — поделился артист.
По словам артиста, делать татуировку ради роли — лишнее, но при этом артист готов к временным экспериментам с имиджем.
«Худеть, стричься, загорать — все, что угодно готов делать. Мне кажется, это даже интересно и весело», — сказал он.
Также 27-летний актер признался, что на улице его еще узнают по роли Турбо в сериале «Слово пацана». Он признался, что рад узнаваемости — особенно, когда ему напоминают о других его проектах.
«Это всегда приятно. Иногда говорят, что узнали по клипу или по шоу, где я снимался. Это, конечно, здорово», — подытожил артист.
