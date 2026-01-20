Ричмонд
Муж Скарлетт Йоханссон прокомментировал снижение дохода своей жены

Муж актрисы Йоханссон Жост удивился новости о том, что доход его жены упал
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Скарлетт Йоханссон и Колин ЖостИсточник: Legion-Media.ru

Муж актрисы Скарлетт Йоханссон, комик и ведущий Колин Жост, на шоу шоу Saturday Night Live прокомментировал снижение дохода своей жены. Об этом сообщает издание New York Post.

«Зои Салдана, сыгравшая главную роль в новом фильме “Аватар”, обошла Скарлетт Йоханссон и стала самой высокооплачиваемой актрисой всех времен. Хорошо, посмотрим, что получится, если включить кассовые сборы фильмов мужа Скарлетт», — пошутил Колин Жост, как ведущий рубрики Weekend Update программы SNL.

После этого на экране появился график, согласно которому доход Скарлетт Йоханссон упал с $15,4 до $15,1 миллиарда. Муж актрисы, увидев это, удивился и воскликнул: «Он упал?!».

Зои Салдана обогнала коллегу, заработав $15,5 миллиарда. Актриса снималась во многих франшизах, включая «Стражи Галактики», «Аватар», «Звездный путь» и «Пираты Карибского моря».

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон может сыграть в «Бэтмене».