АВК: стоимость открытия кинотеатра в России выросла в 5-6 раз за 15 лет

«Обычно схема выглядит так: порядка 9 млн рублей на зал (для строительства одного зала, — прим. ТАСС) направляются на закупку оборудования и кресел, добавляется еще несколько миллионов — и кинотеатр открывается. При этом используются самые бюджетные решения: недорогие кресла, упрощенный звук, минимальные технические характеристики. Здесь и возникает диссонанс. Зритель, пришедший в такой кинотеатр и увидевший некачественную картинку или звук, нередко делает вывод не о конкретном зале, а обо всех кинотеатрах», — объяснил он.