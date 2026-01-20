Ричмонд
АВК: стоимость открытия кинотеатра в России выросла в 5-6 раз за 15 лет

Открытие кинотеатра на 6-7 залов обходится примерно в 250-300 млн рублей, уточнил глава ассоциации Алексей Воронков
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Открытие кинотеатра на 6−7 залов в России обходится в 230−300 млн рублей, что в 5−6 раз выше показателей 15-летней давности. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) России Алексей Воронков.

«Открытие кинотеатра на 6−7 залов сегодня обходится примерно в 250−300 млн рублей, вне зависимости от региона. В Москве эта сумма выше за счет стоимости строительства, в регионах — чуть ниже, но порядок цифр остается тем же. Для сравнения: в 2010 году открытие пятизального кинотеатра обходилось примерно в 42 млн рублей. Рост затрат — в 5−6 раз», — рассказал Воронков.

Эксперт пояснил, что увеличение стоимости связано с подорожанием строительства, оборудования и необходимостью инвестиций в качество изображения, звука и комфорт для зрителей.

«Обычно схема выглядит так: порядка 9 млн рублей на зал (для строительства одного зала, — прим. ТАСС) направляются на закупку оборудования и кресел, добавляется еще несколько миллионов — и кинотеатр открывается. При этом используются самые бюджетные решения: недорогие кресла, упрощенный звук, минимальные технические характеристики. Здесь и возникает диссонанс. Зритель, пришедший в такой кинотеатр и увидевший некачественную картинку или звук, нередко делает вывод не о конкретном зале, а обо всех кинотеатрах», — объяснил он.

По словам главы АВК, при нынешних затратах окупаемость нового кинотеатра в крупном городе составляет около 6−7 лет.

«Это очень большой срок для кинотеатрального бизнеса, но даже на такие условия сейчас идут, понимая, что у отрасли есть будущее и необходимо развивать качественную инфраструктуру», — добавил он.