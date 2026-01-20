Ричмонд
Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков: в 2026 году выйдет продолжение фильма о группе «Руки вверх!»
Сергей Жуков
Сергей ЖуковИсточник: кадр из сериала «Руки вверх!»

В этом году в России может выйти продолжение фильма о популярной группе 90-х «Руки вверх!». Как сообщил Общественной Службе Новостей лидер коллектива Сергей Жуков, это будет новый сериал, который планируется выпустить на онлайн-платформах в честь 30-летнего юбилея группы.

«В этом году наша группа отметит свой 30-летний юбилей. Конечно, есть такая надобность — отметить эту круглую дату с размахом и запечатлеть это время на пленке, а вернее, на кинопленке, — заявил певец. — Мы сейчас ведем активную работу, всех деталей раскрывать не могу. Но мы все в предвкушении и в приятном волнении».

Он добавил, что первая картина снималась в непростых условиях, а также поделился планами привлечь к съемкам в продолжении тех же актеров. Сам Жуков дал намек о том, что он может появиться в новом сезоне в роли самого себя.

Ранее лидер «Руки Вверх!» призвал россиян чаще звонить своим мамам.