Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки вверх!»

«В этом году наша группа отметит свой 30-летний юбилей. Конечно, есть такая надобность — отметить эту круглую дату с размахом и запечатлеть это время на пленке, а вернее, на кинопленке, — заявил певец. — Мы сейчас ведем активную работу, всех деталей раскрывать не могу. Но мы все в предвкушении и в приятном волнении».