Илья Глинников впервые стал отцом. О появлении ребенка 41-летний актер сообщил в личном блоге, опубликовав фото с младенцем. Звезда «Интернов» стоял на берегу водоема и держал малыша, одетого в вязаную шапочку и подгузник, на вытянутых руках. Редким снимком артист поделился в день Крещения, 19 января.
О том, что Илья Глинников готовится стать отцом, стало известно летом 2025 года. Тогда СМИ увидели его с возлюбленной, у которой был заметен округлившийся живот.
Артист не сообщал, когда именно стал отцом. Кроме того, он не раскрывает личность своей возлюбленной.
Ранее Илья Глинников несколько лет встречался с Аглаей Тарасовой. Актеры вместе снимались в проекте «Интерны». Они расстались в 2016 году. Позже Глинников принимал участие в шоу «Холостяк», где пытался найти свою любовь.