Илья Глинников впервые стал отцом. О появлении ребенка 41-летний актер сообщил в личном блоге, опубликовав фото с младенцем. Звезда «Интернов» стоял на берегу водоема и держал малыша, одетого в вязаную шапочку и подгузник, на вытянутых руках. Редким снимком артист поделился в день Крещения, 19 января.