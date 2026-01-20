«Вышел из автобуса и упал»: знакомые об обстоятельствах смерти актера «СашиТани»

Родные Марфина решили, что церемоний прощания будет две — в Москве и на его родине в Тольятти. Московская церемония пройдет 21 января в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, тольяттинская — 26 января в театре «Дилижанс». После кремации прах упокоят в Тольятти.