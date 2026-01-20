Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Вышел из автобуса и упал»: знакомые об обстоятельствах смерти актера «СашиТани»

В театре «Дилижанс» сообщили, что у актера Марфина мог оторваться тромб
Дмитрий Марфин / фото: кадр из фильма
Дмитрий Марфин / фото: кадр из фильма

Знакомые раскрыли новые обстоятельства кончины актера сериала «СашаТаня» и театрального режиссера Дмитрия Марфина. Об этом пишет aif.ru.

«В районе 00:40—00:50 не стало нашего друга Дмитрия Марфина. Известно, что он вышел из автобуса, прошел 10 метров и упал», — рассказал источник в окружении актера.

По словам директора тольяттинского театра юных зрителей «Дилижанс» Ирины Мироновой, у Марфина мог оторваться тромб. Точную причину назовут после вскрытия, добавила она.

Родные Марфина решили, что церемоний прощания будет две — в Москве и на его родине в Тольятти. Московская церемония пройдет 21 января в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, тольяттинская — 26 января в театре «Дилижанс». После кремации прах упокоят в Тольятти.

Дмитрий Марфин также снимался в криминальных сериалах, среди которых «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «След», «Невский. Охота на Архитектора». Был режиссером-постановщиком и мастером художественного слова Тольяттинской филармонии, художественным руководителем московского Театра-студии «МЕСТ НЕТ», педагогом в Московской Академии Артистизма.

О его смерти друзья сообщили 19 января.