Сарик Андреасян показал редкие снимки со всеми четырьмя детьми. Режиссер устроил фотосессию со старшими сыновьями — 12-летним Марком и восьмилетним Мартином, — а также с дочерями — двухлетней Элизабет и восьмимесячной Шарлиз.
В подписи к публикации Андреасян процитировал фразу из романа «Мартин Иден» Джека Лондона.
«Не стремитесь к вершине, если на ней вам не с кем будет разделить вершину», — написал кинематографист.
Поклонники отметили, что дети — самое большое богатство Андреасяна.
«Это порода. Такие красивые все», «Два сыночка и две лапочки-дочки. Прекрасно», «Лучший папа», «Красивый букет», «Сарик, вы счастливый человек. Дай Бог вам сохранить и приумножить свое счастье», «Это и есть смысл жизни», «Сарик, вы — крутой отец», «Очень красивая семья. Папины дети».
Напомним, Сарик Андреасян дважды женат. Первой супругой режиссера стала журналистка Алена, которая родила от него двух сыновей. Они прожили в браке семь лет и в 2018-м развелись.
Вскоре после расставания кинематографист объявил о романе с актрисой Елизаветой Моряк. Он познакомился с ней на съемках фильма «Девушки бывают разные». По словам режиссера, он сразу влюбился в актрису, как только ее увидел.
«Мне кажется, что я полюбил сразу. Вот чуть ли не первый-второй день, когда мы общались, я сошел с ума в хорошем смысле этого слова. Я дико влюблен был. И каждый день я снимал кино в первую очередь, чтобы ее увидеть. Не было еще разговоров про любовь, мы какое-то количество месяцев общались, я созрел. А потом сказал: “Лиза, я тебя люблю, я хочу быть с тобой”. Я ни о чем не жалею, я восемь лет чувствую себя очень счастливым человеком», — рассказал кинематографист в шоу «Макарена».
Андреасян не согласен с тем, что Моряк стала причиной краха его первого брака. Он отметил, что она долгое время не отвечала ему взаимностью, потому что он был еще женат. Режиссер решил быть честным с Аленой и рассказал ей, что полюбил другую женщину.
Андреасян и Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — дочь Шарлиз.