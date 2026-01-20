«Мне кажется, что я полюбил сразу. Вот чуть ли не первый-второй день, когда мы общались, я сошел с ума в хорошем смысле этого слова. Я дико влюблен был. И каждый день я снимал кино в первую очередь, чтобы ее увидеть. Не было еще разговоров про любовь, мы какое-то количество месяцев общались, я созрел. А потом сказал: “Лиза, я тебя люблю, я хочу быть с тобой”. Я ни о чем не жалею, я восемь лет чувствую себя очень счастливым человеком», — рассказал кинематографист в шоу «Макарена».