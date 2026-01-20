Ричмонд
Valentino в кино: героини каких фильмов блистали в нарядах от знаменитого кутюрье

Вспоминаем восхитительные образы кинодив – от Орнеллы Мути и Элизабет Тейлор до Мишель Монахэн и Сары Джессики Паркер, которые создал великий модельер
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала И просто так
Кадр из сериала «И просто так»

Эталон рафинированной роскоши, синьор Le Chic — это все о Валентино Гаравани, кутюрье, который больше полувека носил звание ведущего итальянского модельера. Ни одна красная дорожка не обходилась, да и не обходится сейчас без образа от модного дома Valentino. И конечно, маэстро создавал шедевры для кино. Рассказываем, кто и в каких фильмах появляется в нарядах от Valentino. 

Орнелла Мути в «Укрощении строптивого»

Кадр из фильма Укрощение строптивого
Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Комедия «Укрощение строптивого» с харизматичным Адриано Челентано и красавицей Орнеллой Мути имела ошеломительный успех в том числе из-за нарядов главной героини — после выхода фильма женщины старались подражать стилю Лизы Сильвестри. 

В сцене ее встречи с капризным Элиа героиня Мути одета в костюм Valentino: серая юбка, белая блуза с эффектным плиссированным воротником и красный жакет — ведь Валентино считал красный самым лучшим цветом, который подходит любой женщине. Весь образ аристократичный, но дерзкий и сексуальный. Лиза гордо сообщает, что на ней костюм от Валентино, а Элиа иронично подкалывает: «От Валентино? Так он не твой?».  Кстати, сюжет фильма разворачивается в Вогере, где и родился знаменитый кутюрье. 

Элизабет Тейлор в «Ночном дозоре» 

Кадр из фильма Ночной дозор
Кадр из фильма «Ночной дозор»

В этом заурядном триллере главная ценность — роскошная Элизабет Тейлор в не менее роскошных нарядах Valentino: чего стоит только бордовое платье в пол с длинными рукавами или лавандовое домашнее платье с эффектной кистью на поясе.

На голливудский Олимп Тейлор взошла рука об руку с Валентино. Он создавал для нее платья и на премьеры, и на ее свадьбы. Актриса и кутюрье дружили всю жизнь.

Мария Вальверде в «Три метра над уровнем неба» 

Кадр из фильма Три метра над уровнем неба
Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

В фильме «Три метра над уровнем неба» в сцене первой встречи девочки из хорошей семьи Барбары «Баби» (Мария Вальверде) и дерзкого красавца Аче (Марио Касас) девушка одета в белое романтичное платье от Valentino. Она об этом буквально кричит после того, как парень роняет ее в бассейн. Платье от модного дома здесь подчеркивает статус Баби и усиливает контраст между ее миром и миром неблагополучного Аче. 

Мишель Монахэн в третьем сезоне «Белого лотоса» 

Мишель Монахэн в сериале Белый лотос
Мишель Монахэн в сериале «Белый лотос»

Третий сезон сериала «Белый лотос» претендует на звание самого стильного. Так, уже во втором эпизоде героиня Мишель Монахэн Жаклин появляется в гламурном мини-платье от Valentino, сверкающем как тысячи пузырьков шампанского. Платье-настроение, когда ты с подругами отдыхаешь на дорогом курорте в Таиланде. 

Сара Джессика Паркер в первом сезоне «И просто так»

Кадр из сериала И просто так
Кадр из сериала «И просто так»

В воздушном платье цвета апельсина с глубоким декольте и розовых длинных перчатках Кэрри Бредшоу отправилась на мост Искусств в Париже, чтобы развеять прах Мужчины ее мечты. Платье, достойное подиума, стало одним из самых запоминающихся в первом сезоне «И просто так». Премьера эпизода спровоцировала рекордное число запросов в интернете о платье Valentino. 

Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada»

Кадр из фильма Дьявол носит Prada
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Героиня оскароносной Мэрил Стрип, главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли выбирает для благотворительного вечера великолепное вечернее платье с болеро от Valentino. Его кутюрье создал специально для «Дьявол носит Prada». Кстати, сам Валентино Гаравани сыграл самого себя в одном из эпизодов культового кино о моде. 

Во второй части фильма, которая выйдет в 2026 году, Миранда Пристли будет носить красные лодочки с шипами от Valentino Rockstud. Эти туфли — само воплощение характера главного редактора.