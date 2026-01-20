В сцене ее встречи с капризным Элиа героиня Мути одета в костюм Valentino: серая юбка, белая блуза с эффектным плиссированным воротником и красный жакет — ведь Валентино считал красный самым лучшим цветом, который подходит любой женщине. Весь образ аристократичный, но дерзкий и сексуальный. Лиза гордо сообщает, что на ней костюм от Валентино, а Элиа иронично подкалывает: «От Валентино? Так он не твой?». Кстати, сюжет фильма разворачивается в Вогере, где и родился знаменитый кутюрье.