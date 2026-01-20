Эталон рафинированной роскоши, синьор Le Chic — это все о Валентино Гаравани, кутюрье, который больше полувека носил звание ведущего итальянского модельера. Ни одна красная дорожка не обходилась, да и не обходится сейчас без образа от модного дома Valentino. И конечно, маэстро создавал шедевры для кино. Рассказываем, кто и в каких фильмах появляется в нарядах от Valentino.
Орнелла Мути в «Укрощении строптивого»
Комедия «Укрощение строптивого» с харизматичным Адриано Челентано и красавицей Орнеллой Мути имела ошеломительный успех в том числе из-за нарядов главной героини — после выхода фильма женщины старались подражать стилю Лизы Сильвестри.
В сцене ее встречи с капризным Элиа героиня Мути одета в костюм Valentino: серая юбка, белая блуза с эффектным плиссированным воротником и красный жакет — ведь Валентино считал красный самым лучшим цветом, который подходит любой женщине. Весь образ аристократичный, но дерзкий и сексуальный. Лиза гордо сообщает, что на ней костюм от Валентино, а Элиа иронично подкалывает: «От Валентино? Так он не твой?». Кстати, сюжет фильма разворачивается в Вогере, где и родился знаменитый кутюрье.
Элизабет Тейлор в «Ночном дозоре»
В этом заурядном триллере главная ценность — роскошная Элизабет Тейлор в не менее роскошных нарядах Valentino: чего стоит только бордовое платье в пол с длинными рукавами или лавандовое домашнее платье с эффектной кистью на поясе.
На голливудский Олимп Тейлор взошла рука об руку с Валентино. Он создавал для нее платья и на премьеры, и на ее свадьбы. Актриса и кутюрье дружили всю жизнь.
Мария Вальверде в «Три метра над уровнем неба»
В фильме «Три метра над уровнем неба» в сцене первой встречи девочки из хорошей семьи Барбары «Баби» (Мария Вальверде) и дерзкого красавца Аче (Марио Касас) девушка одета в белое романтичное платье от Valentino. Она об этом буквально кричит после того, как парень роняет ее в бассейн. Платье от модного дома здесь подчеркивает статус Баби и усиливает контраст между ее миром и миром неблагополучного Аче.
Мишель Монахэн в третьем сезоне «Белого лотоса»
Третий сезон сериала «Белый лотос» претендует на звание самого стильного. Так, уже во втором эпизоде героиня Мишель Монахэн Жаклин появляется в гламурном мини-платье от Valentino, сверкающем как тысячи пузырьков шампанского. Платье-настроение, когда ты с подругами отдыхаешь на дорогом курорте в Таиланде.
Сара Джессика Паркер в первом сезоне «И просто так»
В воздушном платье цвета апельсина с глубоким декольте и розовых длинных перчатках Кэрри Бредшоу отправилась на мост Искусств в Париже, чтобы развеять прах Мужчины ее мечты. Платье, достойное подиума, стало одним из самых запоминающихся в первом сезоне «И просто так». Премьера эпизода спровоцировала рекордное число запросов в интернете о платье Valentino.
Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada»
Героиня оскароносной Мэрил Стрип, главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли выбирает для благотворительного вечера великолепное вечернее платье с болеро от Valentino. Его кутюрье создал специально для «Дьявол носит Prada». Кстати, сам Валентино Гаравани сыграл самого себя в одном из эпизодов культового кино о моде.
Во второй части фильма, которая выйдет в 2026 году, Миранда Пристли будет носить красные лодочки с шипами от Valentino Rockstud. Эти туфли — само воплощение характера главного редактора.