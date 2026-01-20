Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил продавать карнавальные маски с лицом Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков добился запрета продажи масок с его изображением через суд
Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу актера Сергея Безрукова, запретив продавать тканевые и карнавальные маски с его изображением. Об этом сообщает ТАСС.

До этого артист подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.

20 января 2026 года московский суд обязал Соболевскую прекратить использование изображений Безрукова без письменного согласия и взыскать с нее 200 тысяч рублей в пользу артиста. Уточняется, что иск был удовлетворен частично.

Ранее Сергей Безруков прокомментировал свой иск в полмиллиона рублей.