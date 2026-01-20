Суд запретил продавать карнавальные маски с лицом Сергея Безрукова

Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу актера Сергея Безрукова, запретив продавать тканевые и карнавальные маски с его изображением. Об этом сообщает ТАСС.
До этого артист подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.
20 января 2026 года московский суд обязал Соболевскую прекратить использование изображений Безрукова без письменного согласия и взыскать с нее 200 тысяч рублей в пользу артиста. Уточняется, что иск был удовлетворен частично.
Ранее Сергей Безруков прокомментировал свой иск в полмиллиона рублей.