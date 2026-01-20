Суд запретил продавать карнавальные маски с лицом Сергея Безрукова

До этого артист подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.