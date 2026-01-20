Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена звезды «Счастливы вместе» объяснила, почему удалила видео о разводе с мужем

Жена Виктора Логинова Мария Гуськова передала дело о разводе с актером адвокату
Виктор Логинов и Мария Гуськова
Виктор Логинов и Мария ГуськоваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Гуськова рассказала «Газете.Ru», что передала дело о разводе с мужем Виктором Логиновым своему адвокату. Как выяснилось, супругам не удалось наладить отношения.

Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова требовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями оказались удалены. Актриса пояснила, что это не связано с примирением.

«Да, я убрала видео в архив, чтобы не мозолили глаза, и без того тошно», — поделилась Мария Гуськова.

Актриса решительно настроена на развод. На данный момент этим вопросом занимается юрист.

«Развод, суд и все с этим связанное я полностью отдала в руки своему адвокату», — рассказала жена Логинова.

Ранее дочь Виктора Логинова Анна отказалась комментировать обвинения его жены.