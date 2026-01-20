Жена звезды «Счастливы вместе» объяснила, почему удалила видео о разводе с мужем

Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова требовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями оказались удалены. Актриса пояснила, что это не связано с примирением.