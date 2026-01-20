Жена звезды «Счастливы вместе» объяснила, почему удалила видео о разводе с мужем

Актриса Мария Гуськова рассказала «Газете.Ru», что передала дело о разводе с мужем Виктором Логиновым своему адвокату. Как выяснилось, супругам не удалось наладить отношения.
Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова требовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями оказались удалены. Актриса пояснила, что это не связано с примирением.
«Да, я убрала видео в архив, чтобы не мозолили глаза, и без того тошно», — поделилась Мария Гуськова.
Актриса решительно настроена на развод. На данный момент этим вопросом занимается юрист.
«Развод, суд и все с этим связанное я полностью отдала в руки своему адвокату», — рассказала жена Логинова.
Ранее дочь Виктора Логинова Анна отказалась комментировать обвинения его жены.