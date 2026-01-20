Ричмонд
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани

Софи Лорен заявила, что опечалена известием о смерти ее друга Валентино Гаравани
Софи Лорен, 2012 год
Софи Лорен, 2012 годИсточник: Legion-Media.ru

РИМ, 19 янв — РИА Новости. Киноактриса Софи Лорен выразила соболезнования в связи с кончиной своего друга, итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани.

Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Похороны стилиста пройдут в столице в пятницу в одной из исторических базилик.

«Дорогой мой Валентино, известие о твоей кончине глубоко опечалило меня. Мы разделили моменты глубокой привязанности и искреннего взаимного уважения. У тебя была добрая душа, богатая человечностью. Ты был другом, и твое искусство и страсть навсегда останутся источником вдохновения. Для меня было честью знать тебя, и я всегда буду хранить тебя в себе», — заявила актриса агентству LaPresse.

Представители мира итальянской моды также выразили соболезнования в связи с кончиной Валентино. Одной из первых на известие о кончине модельера откликнулась Донателла Версаче.

«Мы потеряли настоящего маэстро, которого навсегда запомнят за его искусство… Валентино никогда не будет забыт», — написала она в соцсети.

Валентино Гаравани
Валентино ГараваниИсточник: Legion-Media

Семья скончавшегося в прошлом году стилиста Джорджо Армани назвала Валентино мастером грации и элегантности, сообщив, что Армани всегда относился к нему с большим уважением.

«Валентино воплощал в себе совершенство высокой моды, строгость мастерства и уникальное видение моды, основанное на чистых линиях, культовых цветах и ​​абсолютной красоте. Его уход оставляет огромную пустоту», — говорится в их заявлении.

Валентино Гаравани родился в 1932 году в городке Вогера в северной области Ломбардия. Моде он обучался во Франции, работая и стажируясь в Париже, после чего вернулся в Италию и в 1960 году вместе с Джанкарло Джамметти основал собственный дом моды в Риме. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.

Валентино Гаравани
Валентино ГараваниИсточник: Legion-Media

На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Одними из самых известных его нарядов стало свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она предстала на бракосочетании с Аристотелем Онассисом, и черное платье актрисы Аниты Экберг в сцене ночного купания в фонтане Треви в фильме Феллини «Сладкая жизнь».

Вклад Гаравани в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им дом Valentino занял прочное место среди ведущих мировых модных домов. В 1998 году основатели продали модный дом группе HdP, которая, в свою очередь, продала его группе Marzotto в 2002 году. Валентино оставался художественным директором до 2007 года, когда объявил, что оставит мир моды после последнего показа.