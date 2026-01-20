Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани

«Дорогой мой Валентино, известие о твоей кончине глубоко опечалило меня. Мы разделили моменты глубокой привязанности и искреннего взаимного уважения. У тебя была добрая душа, богатая человечностью. Ты был другом, и твое искусство и страсть навсегда останутся источником вдохновения. Для меня было честью знать тебя, и я всегда буду хранить тебя в себе», — заявила актриса агентству LaPresse.