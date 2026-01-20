Стало известно, что третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. До 11 апреля можно подать заявку на участие в основном конкурсе — в него попадут кинематографисты со своими первыми, вторыми или третьими художественными полнометражными фильмам.