Стало известно, что третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. До 11 апреля можно подать заявку на участие в основном конкурсе — в него попадут кинематографисты со своими первыми, вторыми или третьими художественными полнометражными фильмам.
Оценивать картины конкурсной программы будут члены жюри, состоящие из представителей киноиндустрии. По их решению будет выбран победитель, который получит Премию Губернатора Новгородской области в размере одного миллиона рублей.
Также в рамках фестиваля «Новое движение» пройдет Кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры смогут представить индустриальному сообществу свои фильмы, находящиеся на финальном этапе производства.
«Одна из ключевых задач фестиваля — не просто открыть новые имена и дать молодым режиссерам старт, но и помочь их фильмам найти путь к зрителю», — рассказывает генеральный продюсер «Нового движения» Максим Королев.
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. Победителем первого смотра стал фильм «Эра» Вениамина Ильясова, а в 2025 году главный приз получила картина «Привычка нюхать пальцы» Вячеслава Иванова.
По задумке создателей, фестиваль поддерживает молодых кинематографистов и дает возможность зрителям увидеть новейшее российское кино, а также организует пространство для общения, обмена опытом и обсуждений.
«На “Новом движении” формируются новые интонации, темы, жанры и художественные приемы, — объясняет генеральный продюсер смотра Артем Михалков. — И хотя фестиваль еще очень молодой, он уже чувствует и находит те важные смыслы, без которых невозможно движение вперед».