Назван самый обсуждаемый фильм Дэвида Линча в России

Исследователи отметили, что поклонники Линча не привязывают его творчество к жанрам, а акцентируют внимание на оценке качества фильмов; эмоциях от просмотра; культовости картин; эстетике и атмосфере. Режиссер воспринимается россиянами не просто как автор триллеров, а как создатель уникального киноязыка, требующего осмысления.