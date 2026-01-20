Ричмонд
Депардье заключил соглашение с подавшим на него в суд итальянским папарацци

Депардье и фотограф Бариллари помирились, отказавшись от разбирательства в суде
Жерар Депардье
Жерар ДепардьеИсточник: Rex / Fotodom.ru

Знаменитый французский киноактер Жерар Депардье и «король папарацци», итальянский фотограф Рино Бариллари заключили соглашение, отказавшись от разбиравшихся в суде взаимных претензий. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Примирение 78-летнего актера и 80-летнего фотографа состоялось в баре на улице Витторио-Венето в Риме, где два года назад между ними произошла драка. По словам Бариллари, они помирились, обнявшись, «как мальчишки из 1960-х». После этого актер извинился, и фотограф отказался от своего заявления в суд. Адвокат Депардье подтвердил, что все спорные вопросы были урегулированы.

В мае 2024 года Депардье обвинили в нападении на Бариллари. В ходе происшедшего между ними конфликта актер три раза ударил «короля папарацци».

Ранее стало известно, что Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции.