Депардье заключил соглашение с подавшим на него в суд итальянским папарацци

Примирение 78-летнего актера и 80-летнего фотографа состоялось в баре на улице Витторио-Венето в Риме, где два года назад между ними произошла драка. По словам Бариллари, они помирились, обнявшись, «как мальчишки из 1960-х». После этого актер извинился, и фотограф отказался от своего заявления в суд. Адвокат Депардье подтвердил, что все спорные вопросы были урегулированы.