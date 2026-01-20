Ричмонд
Эксперт Воронков: два блокбастера в месяц обеспечат независимый прокат в РФ

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров России отметил, что это высокая планка, но она уже становится достижимой
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский кинопрокат может отказаться от голливудских лент, если выпускать два сильных блокбастера в месяц. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) России Алексей Воронков.

«Сейчас качественные картины живут в прокате по полтора-два месяца, и это — праздник для отрасли. Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, — тогда нам не нужен будет Голливуд», — сказал он.

Воронков отметил, что это высокая планка, но она уже становится достижимой.

«Сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это — огромная победа», — подчеркнул он.

Говоря о качестве, Воронков добавил, что за последние годы технический уровень фильмов значительно вырос.

«Чтобы избежать дискуссий в области художественных оценок, я имею в виду прежде всего качество картинки, визуальной подачи, прорисовки. Оно выросло на порядок», — пояснил он.

По его словам, проекты, представленные на последних отечественных кинорынках, выполнены на уровне, сопоставимом с международным.

«Если посмотреть последние кинорынки, на которых представлены такие проекты, как, например, “Чебурашка-2”, “Буратино”, “Простоквашино”, — к визуальной составляющей придраться сложно. Когда смотришь такие фильмы в кинотеатре с хорошим светом и звуком, понимаешь: наконец-то есть продукт, за который не стыдно», — заключил глава АВК.