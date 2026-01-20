Актер Дмитрий Ендальцев высказался о поисках личного счастья после развода

Актер Дмитрий Ендальцев признался, что в поисках личного счастья старается жить настоящим, а не цепляться за прошлое. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Здесь был Юра».
«Я стараюсь не цепляться за прошлое. Мне кажется, что гораздо интереснее жить здесь и сейчас. Тут веселее и нет проблем», — подчеркнул он.
По его словам, построение хороших отношений является огромным трудом, поскольку это требует отличного самообладания, дисциплины и уважения к партнеру. Он добавил, что хотел бы отношений «с человеком», необязательно с коллегой по цеху. Актер подчеркнул, что ему совершенно неважно, чем будет заниматься его любимая. Однако он не раскрыл, есть ли у него отношения с кем-нибудь в данный момент.
Артист был женат на актрисе Анне Чиповской. В 2024 году супруги перестали вместе появляться на светских мероприятиях, после чего появились слухи об их расставании.
Ранее Дмитрий Ендальцев рассказал о пережитом кризисе после расставания с Чиповской.