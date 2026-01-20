«Сразу дадут реальный срок»: за что Аглая Тарасова рискует попасть в тюрьму

Артист отметил, что посещение врачей не нарушает условий наказания — в том числе пребывание в кабинете косметолога, куда Тарасова приезжала накануне, поделившись с поклонниками деталями посещения. Юрист уверил, что актрисе не запрещено перемещение по России — главное, чтобы она своевременно являлась в контролирующие подразделения.