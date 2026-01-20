Стала известна личность возлюбленного Кристины Асмус

По данным издания, 41-летний Махмудов является выпускником Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по профессии кинооператор. Он работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько», «Жена олигарха», Happy End и «Дайте шоу».