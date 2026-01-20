Ричмонд
Стала известна личность возлюбленного Кристины Асмус

Super: актриса Кристина Асмус завела роман с 41-летним оператором

Актриса Кристина Асмус встречается с оператором Валерием Махмудовым. Об этом сообщает Super.

Кристина Асмус отдыхает с новым возлюбленным на Бали, фото: соцсети
Кристина Асмус отдыхает с новым возлюбленным на Бали, фото: соцсети

По данным издания, 41-летний Махмудов является выпускником Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по профессии кинооператор. Он работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько», «Жена олигарха», Happy End и «Дайте шоу».

Как отмечает Super, у Махмудова двое детей от некой Ольги Бобковой — сын Тео и дочь Софья.

Ранее Кристина Асмус показала фото в объятиях Гарика Харламова.