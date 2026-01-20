«Допустили до съемок»: Ивлеева могла тайно сняться во втором сезоне «Монастыря»

Съемки второго сезона «Монастыря» проходили в ноябре 2024 года в Москве, а премьера изначально была намечена на 2025 год, но сроки сдвинулись. Утверждалось, что работа над новыми эпизодами проходила без участия Ивлеевой, которая в тот момент переживала скандал с «голой вечеринкой», и Молочникова. Сейчас релиз анонсируют на 2026 год — точная дата пока не объявлена.