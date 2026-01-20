Агата Муцениеце присоединилась к тренду «мой 2016 год», который стал популярен в сети в начала 2026-го. Пользователи делятся архивными кадрами, сделанными десять лет назад.
Звезда франшизы «Честный развод» показала архивный снимок со своим старшим сыном Тимофеем. Они были запечатлены в игровой комнате. Муцениеце обнимала наследника и улыбалась, глядя в камеру.
Также артистка показала личное фото того года. Она была запечатлена в сером берете и с каре. Тогда звезда была блондинкой.
Напомним, Агата Муцениеце родила Тимофея в браке с актером Павлом Прилучным. У звезд также есть девятилетняя дочь Мия.
В 2020-м актеры расстались. Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Микаэля.
Летом 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. В декабре того же года у пары родилась дочь. Пока они скрывают подробности появления на свет общего ребенка и его имя.
Ранее Агата Муцениеце устроила праздник в честь 13-летия сына от Прилучного. Она пригласила друзей именинника и поделилась кадрами с торжества в соцсети. Актриса показала, как Тимофей задувал свечи на торте, который оформили по мотивам сериала «Очень странные дела».